Izvarotas 25 meitenes, deviņas ir stāvoklī. Arvien vairāk ziņu par Krievijas karavīru seksuālajiem noziegumiem Ukrainā

Krievijas okupācijas laikā krievu karavīri kādā mājā Bučā sistemātiski izvaroja vismaz 25 meitenes un sievietes vecumā no 14 līdz 24 gadiem. Deviņas no viņām ir stāvoklī, raidorganizācijai BBC apstiprināja Ukrainas cilvēktiesību ombuds Ludmila Denisova. No teritorijām, ko pametis Krievijas karaspēks, pienāk arvien vairāk liecību par smagiem seksuāliem noziegumiem.