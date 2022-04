No pogām līdz skārienekrānam jeb ar ko ekrāns labāks par pogām

Tāpat tagad ir iespējams pilnveidot ergonomiku. Daļa no labas, efektīvas ergonomikas ir intuitīvi lietojama saskarne – un šis ir ļoti svarīgs aspekts. Skārienjutīgās tehnoloģijas ir vienkāršas, jo to lietošana ir balstīta uz intuīciju. “Protams, arī senāk ražotāji centās, lai pogas un slēdži būtu pēc iespējas vienkāršāki. Dizaineri spēlējās ar pogu izmēru, izvietojumu, būrās ar piktogrammām, kas ļāva ātrāk sameklēt vajadzīgās funkcijas pogas. Taču modernās viedierīces ir lieliskas ar to, ka mums nav nepieciešama lietošanas rokasgrāmata – mēs ātri apgūstam pat nekad agrāk neizmantotas lietotnes un aparātus. Teiksim, lai datorā ievadītu datus vai lietotu programmas, ir vajadzīga fiziska tastatūra un skārienvirsma vai pele, bet iedodiet bērnam planšeti, un viņš to apgūs biedējoši ātri. Tas ir tāpēc, ka pieskāriens ir dabisks veids, kā iepazīt pasauli, savukārt funkciju vizualizācija ļauj ātri izprast loģiskas kopsakarības,” saka Māris.