Latviešu fotogrāfs Alnis Stakle iegūst uzvaru prestižā konkursā

Latviešu fotogrāfs bija viens no deviņiem pretendentiem profesionālās kategorijas radošuma apakškategorijā. Viņa iesniegtais darbs "Mellow Apocalypse" ir attēlu kolāžu sērija, kas ir veidota no publiski pieejamu avotu vizuālajiem materiāliem - muzejiem, zinātniskām institūcijām un brīvpieejas attēlu glabātuvēm.

Stakle ir profesionāls latviešu fotogrāfs un docētājs Rīgas Stradiņa universitātē. Viņa darbi ir plaši izstādīti, tai skaitā Latvijas Fotogrāfijas muzejā, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, modernās un laikmetīgās mākslas galerijā "Modern Art Oxford", kā arī fotogrāfijas ir publicētas žurnālā "British Journal of Photography", "Leica Fotografie International" un citos izdevumos.

Latviešu fotogrāfs konkurēja ar pretendentiem no Vācijas, Lielbritānijas, Rumānijas, Meksikas un Krievijas. Profesionālajam konkursam bija jāiesniedz darbs, kuros ir attēlots stāsts par politiskām vai klimata krīzēm, par personīgiem, iekšējiem pārdzīvojumiem, ģimeni un zaudējumu, kā arī ir redzama radoša pieeja dabas un reālās dzīves fotogrāfijām.

Reizē ar Stakli tika paziņoti vēl deviņu profesionālā konkursa apakškategoriju uzvarētāji. Gada fotogrāfa titulu ieguva austrālietis Ādams Fergusons, par brīvās kategorijas uzvarētāju tika nosaukts Skots Vilsons no Lielbritānijas, studentu konkursa kategorijā uzvarēja Ezra Bohms no Nīderlandes, toties jauniešu kategorijā uzvarēja 18 gadus vecais Tri Ngujens no Vjetnamas. Par ieguldījumu fotogrāfijas mākslas attīstībā tika godināts kanādiešu fotogrāfs Edvards Burtinskis.