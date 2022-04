Rīgas Krievu teātrī aprīļa izskaņā gaidāmas divas pirmizrādes - Lielajā un Mazajā zālē

Straujiem soļiem tuvojoties šīs teātra sezonas noslēgumam, kas gaidāms 29. maijā, Čehova teātrī aprīlis tiek aizvadīts ļoti radoši piesātinātā gaisotnē, gaidot gan Lielās zāles, gan Mazās zāles jauniestudējumus, kas būs pēdējās pirmizrādes 139. sezonas ietvaros. Atskatoties uz sezonu kopumā, teātra mākslinieciskais vadītājs Sergejs Golomazovs saka: "Sezona nav viegla - tā ir koronavīrusa ietekmēta, ar daudziem ierobežojumiem, ar karantīnām, ar izrāžu atcelšanu, mainīšanu un pārcelšanu. Februāra beigās aizsāktais karš Ukrainā vēl vairāk palielināja spiedienu uz normālu teātra darbību - morāli un psiholoģiski tie ir ļoti grūti un smagi notikumi. Tātad, protams, no aktīvā darba skatpunkta šī ir tāda "pussezona", kurā nebija nekādu plānu - tikai sapņi. Taču daži no tiem piepildījās."

tai pat laikā slēpjot savu nerimstošo un kaismīgo vēlmi būt laimīgai, savukārt "Marija ir kaprīza, izsmalcināta, kaislīga sieviete, skaista, [..] jutekliska un ļoti subjektīva. Viņa ir dzimusi karaliene un kopš šūpuļa pieradusi pie paklanīšanās viņai." Šo spilgto, aso, intrigu un strauju pavērsienu pilno lugu varētu salīdzināt arī ar piedzīvojumu romānu vai spiegu trilleri: kaprīzes un sazvērestības, neapdomība un aprēķins, upuri un izdevīgums, mīlestība un greizsirdība... Elizabete jebkuros apstākļos izvēlas pienākumu, varu un Angliju, bet Marija - jūtu stihiju pat tad, kad runa ir par kroni. Ne velti viens no Skotijas karalienes biogrāfiem nodēvējis Marijas vēsturi par "slepkavības, kaisles, reliģijas un neatbilstošu mīļāko" vēsturi. Un tomēr, ja ne politika... Lai gan tieši par to ir stāsts. Ir attiecības, kurās izvairīties no politikas indes nav iespējams, vai tas būtu 16., vai 21. gadsimts.