Auto vēsture: Citroën unikālā balstiekārta, kas apsteidza laiku

Viens no šādiem nedaudz piemirstiem inženiertehniskā progresa piemēriem ir balstiekārtas tehnoloģija Activa, ko 1994.gadā ieviesa Citroën. Faktiski tā bija uzlabota un savam laikam novatoriska otrās paaudzes Hydractive balstiekārta.

Lai saprastu, kā darbojās unikālā Xantia modeļa balstiekārta, jāsāk ar Citroën leģendāro aktīvo hidraulisko sistēmu. Piemēram, modelim XM to uzstādīja kopš 1989.gada; pircēji to varēja izvēlēties kā papildaprīkojumu. Interesants fakts - atšķirībā no pielāgojamiem amortizatoriem, ko izmantoja vairākums citu ražotāju, franču Hydractive sistēma bija ievērojami zibenīgāka, jo individuālo amortizatoru darbība mainījās gandrīz reāllaikā.