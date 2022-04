Seriālam par "Lakers" zelta komandu būs otrā sezona

Lai arī šogad viena no titulētākajām un slavenākajām NBA basketbola komandām Losandželosas "Lakers" ar līderi Lebronu Džeimsu neiekļuva pat izslēgšanas spēlēs, tās zīmols un vēsture ir daļa no amerikāņu basketbola zelta ēras. Jaunais seriāls, kas veidots balstoties uz Džefa Pērlmena (Jeff Pearlman) grāmatas "Magic, Kareem, Riley, and The Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s" motīviem, vēsta par komandas veiksmīgāko posmu 70. gadu beigās un 80. gados.