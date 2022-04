Vai Latvija militārā atbalsta apjomā Ukrainai nav pat pirmajā desmitniekā?

ĶPEI ir apkopojis datus par palīdzību, ko valstis ir sniegušas Ukrainai laika periodā no kara pirmās dienas (24. februāra) līdz 27. martam. Pēc ĶPEI datiem Latvija Ukrainas atbalstam sniegusi vien 2,4 miljonus eiro, no kā puse ir militārais atbalsts. Attiecīgi tās būtu naudas summas, kas pielīdzināmas 0,0078% un 0,0039% Latvijas IKP. Balstoties uz šiem skaitļiem, Latvija ierindota 18. vietā gan pēc kopējās, gan militārās palīdzības Ukrainai.

Jau 8. aprīlī ministrs Pabriks ziņoja , ka Latvija Ukrainai sniegusi militāro palīdzību vairāk nekā 200 miljonu eiro apmērā. Savukārt 20.aprīlī, atbildot uz ĶPEI datiem, AM publicēja preses relīzi, noliedzot institūta informāciju. Relīzē rakstīts: “Aizsardzības ministrija atkārtoti apstiprina, ka Latvijas sniegtais militārais atbalsts ir vairāk nekā 200 miljonu eiro vērtībā.”

AM minētā summa ir aptuveni 167 reizes lielāka, nekā apgalvo ĶPEI (0,6528%, nevis 0,0039% no Latvijas IKP). Tādējādi Latvijas sniegtā militārā palīdzība Ukrainai ir viena no dāsnākajām. Turklāt preses relīzē teikts: “Operacionālās drošības apsvērumu dēļ informācija par NATO dalībvalstu sniegto militāro atbalstu Ukrainas bruņotajiem spēkiem tiek publicēta ļoti ierobežotā apjomā vai netiek publicēta vispār.”