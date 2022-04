Brīvdabas muzejā 30. aprīlī notiks Pavasara tirgus

Viņa norāda, ka Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs ir viens no senākajiem un plašākajiem brīvdabas muzejiem Eiropā. Tā platība ir 87 hektāri, un tajā izvietotas 114 senceltnes no visiem Latvijas novadiem.

Brīvdabas muzejs ir zinātniski izplānota kolekcija, kas ar celtnēm, to iekārtojumu, celtņu un to grupu savstarpējo novietojumu ainavā rāda zemniecības un lauku dzīvesveida attīstību no 17. gadsimta līdz 20. gadsimta trīsdesmitajiem gadiem.