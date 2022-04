Talsos 9. maija ielu pārdēvēs par Maija ielu

Talsu novada pašvaldība bija saņēmusi vairākus iesniegumus par 9.maija ielas Talsos pārdēvēšanu. Divos no tiem, Talsu novada domes deputāta Alda Pinkena (JV) un biedrības "Talsu fotoklubs", tika izteikts ierosinājums šo ielu pārdēvēt par Saulespuķu ielu. Savukārt novadpētnieks Imants Tamsons to ieteica pārdēvēt par Ojāra ielu, pamatojot to ar Anša Lerha-Puškaiša stāsta "Ojārs" galveno tēlu, kas apzīmē varoni un stiprinieku, kurš dzīvojis Talsciemā.