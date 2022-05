"Papīru stumdītājs" vai īsts spiegs? Vīrs, kas izdomāja Džeimsu Bondu

Džeimsa Bonda piedzīvojumiem lasītāju un skatītāju netrūkst, kaut arī pirmā grāmata par aģentu 007 iznāca pirms 70 gadiem. Par to visdrīzāk jāpateicas faktam, ka rakstnieks Ians Flemings Otrā pasaules kara gados strādāja izlūkošanā un savas grāmatas balstīja uz šajā laikā redzēto. Un no otras puses - idejas, ko viņš piedāvāja britu jūras flotes izlūkdienestam, bija romāna cienīgas. Fleminga dzīve kara laikā ekranizēta seriālā Fleming: The Man Who Would Be Bond, kas skatāms "LMT Viedtelevīzijā".