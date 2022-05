Bordāns: Vīnes konvencija dod iespēju apturēt Latvijas noslēgtos divpusējos līgumus ar Krieviju

Tāpat viņš norādīja, ka nav līguma, no kura nevarētu atkāpties, tomēr tas ir jāveic izņēmuma situācijās. Ministra ieskatā, šis jautājums būtu skatāms, vai ir iespējas atkāpties no šī līguma, vai to ir iespējams uz laiku apturēt. Bordāns norāda, ka tāda iespēja pastāv un to nodrošina Vīnes konvencija, kas cita starpā nosaka, ka divpusēja līguma dalībnieka būtisks līguma pārkāpums piešķir otram dalībniekam tiesības atsaukties uz šo pārkāpumu kā pamatu, lai pārtrauktu vai apturētu līguma darbību kopumā vai daļēji.