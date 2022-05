75 dienas kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā nevienam nav atbildes - no kurienes rodas neiedomājams ļaunums un nežēlība vienam cilvēkam pret otru? Mēs varam viņus saukt par okupantiem, orkiem, necilvēkiem, bet kā par tādiem kļūst? Vai tas ir kāds īpašs DNS vai apstākļu veidota smadzeņu kroplība? Par tādiem piedzimst vai tādus ieprogrammē propagandas kanāli? Viena no biedējošākajām atbildēm ir ebreju izcelsmes vācu publicistei un filozofei Hannai Ārentei - iztēles trūkums un nespēja domāt.

Ārente uzskata, ka viens no galvenajiem holokausta arhitektiem - Adolfs Eihmanis - nebija nekāds "monstrs no citas planētas". Eihmaņa prāvas ietekmē Ārente savulaik uzrakstīja grāmatu "Eihmanis Jeruzalemē" (Eichmann in Jerusalem), kurā izvirzīta tēze par "ļaunuma banalitāti". Ārente atklāja, ka Eihmanis bija parasts, neizteiksmīgs birokrāts, kurš, pēc viņas vārdiem, nebija “ne perverss, ne sadistisks”, bet gan “biedējoši normāls”. Viņa rīcība nebija pakārtota nekam citam, kā vien savas karjeras virzīšanai pa nacistu birokrātijas kāpnēm. Tas lielā mērā sasaucas ar mums zināmajiem faktiem par Vladimira Putinu biogrāfiju un viņa ceļu no ne ar ko neievērojama VDK darbinieka līdz asiņainam vadonim. Ārente nonāca pie secinājuma, ka Eihmanis nebija amorāls briesmonis, viņš veica neaptverami nežēlīgus noziegumus "bez ļauniem nodomiem", kas bija saistīts ar viņa “nespēju domāt”. Viņš bija cilvēks bez iztēles un tas viņu padarīja spējīgu uz neaptveramu nežēlību, kad radās tāda izdevība.