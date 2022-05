Par spiegošanu Krievijas labā notiesātajam Paleckim tiesa atstāj spēkā sešu gadu cietumsodu

"Dabiski, ka cīņa pret korumpētu, oligarhisku ASV marionešu valdību izraisa reakciju. Sistēma no mums nobijusies, tā baidās no patiesības par 13.janvāri," apgalvojis Paleckis, kas pirms desmit gadiem tika notiesāts par to, ka publiski noliedzis PSRS bruņoto spēku agresiju pret Lietuvas Republiku, kādā radiointervijā apgalvodams, ka 1991.gada 13.janvāra traģisko notikumu laikā Viļņā "savējie šāvuši uz savējiem". Kremļa kontrolētajos medijos viņš ne vienreiz vien parādīts kā Lietuvā nepamatoti vajāts taisnības aizstāvis.