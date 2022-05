NBS joprojām izmanto pusgadsimtu senus čehu tankus

NBS 2000.gada martā saņēma trīs tankus "T-55 AM2", kurus dāvināja Čehija. Divi no šiem tankiem ir ražoti 1978.gadā, bet viens - 1969.gadā. Visiem trim tankiem 1992.gadā veikts kapitālais remonts, un pēc tā tanki nebija nobraukuši vairāk par 100 kilometriem. Tanki bija modernizēti.

Jau ziņots, ka Latvija līdz 2015.gada rudenim bija viena no retajām NATO dalībvalstīm, kurai nebija savas bruņutehnikas, izņemot, formāli šos trīs tankus. 2015.gada rudenī NBS no Lielbritānijas saņēma pirmās kaujas izlūkošanas kāpurķēžu mašīnām. Tāpat NBS vēlāk saņēmuši no Austrijas iegādātās pašgājējhaubices un saņemtas arī pirmās "Patria" bruņumašīnas. Līdz 2029.gadam paredzēts saņemt vairāk nekā 200 jaunas bruņumašīnas.