"Arcade Fire" izdod jaunu albumu un izziņo pasaules turneju

Albums tika izdots līdz ar pasaules koncertturnejas izziņošanu. Dažas no šīm pārsteidzošajām koncertu vietām ir - Ņūorleānas "Toulouse" teātris, Ņujorkas "Bowery" deju zāle, festivāla "Coachella" Mojave telts u.c.

Pasaules koncertturneja "WE" turpinās grupas “obligāti jāredz dzīvajā” koncertu klāstu, nesot šo pieredzi uz pasaules mēroga skatuvēm - sākot no 30. augusta Dublinā līdz 1. decembrim Toronto. Turnejas posmā Apvienotajā Karalistē kā īpašais viesis piedalīsies mūziķe Feista, toties turnejas Ziemeļamerikas posmā grupai pievienosies Beks ar naksnīgu akustisko programmu, sākot no 28. oktobra Vašingtonā.