Svētā Gara tornī pacelti Latvijas, Ukrainas un Eiropas Savienības karogi

Levits norāda, ka šajā dienā jau 18 gadu Latvijā atzīmējam Eiropas dienu. ES ir dibināta pēc kara, un viens no tās mērķiem bija panākt to, lai Eiropā nekad vairs nebūtu karš, lai valstis, kas savā starpā bija karojušas, draudzīgi kopā celtu jauno Eiropu.

Pēc viņa paustā, ES ir pasaules spēcīgākā politiskā un ekonomiskā savienība, un Latvija ir tās dalībvalsts, līdzveidojot kopējo Eiropu kā politisku telpu, kā tiesību telpu, kā ekonomisku telpu. Prezidents aicina visus apzināties savu līdzatbildību par to, ka iedzīvotāji, veidojot savu Latviju, vienlaikus veido arī Eiropu. Viņš uzsvēra, ka "mēs gribam dzīvot tādā Eiropā, kas ir brīva, demokrātiska, tiesiska, attīstīta".

Viņš apliecināja, ka Ukraina nekad nenovirzīsies no šī ceļa. Pēc Miščenko paustā, Krievijas marodieru, nogalinātāju un izvarotāju armija tagad nogalina bērnus, vecos ļaudis un sievietes, lai piespiestu lemt par labu Krievijai. Bet tas nekad nenotiks, jo kopā ar Ukrainu ir Latvija, ES un visa civilizētā pasaule.

EK priekšsēdētājas izpildvietnieks Valdis Dombrovskis uzsver, ka gada garumā ir notikušas diskusijas ar ES pilsoņiem par to, kādai ir jābūt ES nākotnei. Pilsoņi ir skaidri pateikuši, ka viņi vēlas ES aktīvāku un vienotāku rīcību. Par to pagājušajā nedēļā notika noslēguma diskusija Eiropas Parlamentā Strasbūrā, kur pilsoņi diskutēja ar ES līderiem. Eiropa ir parādījusi, ka spēj ātri un vienoti rīkoties krīzē. Tā tas arī ir patlaban, kad Krievija uzbrūk Ukrainai un līdz ar to visai demokrātiskajai pasaulei. Eiropa un starptautiskā sabiedrība ir stingri nostājusies Ukrainas pusē, sniedzot Ukrainai nepieciešamo atbalstu un vēršoties pret agresoru Krieviju.