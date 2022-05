Foto ⟩ Dailē būs skatāma viena no pēdējo gadu labākajām izrādēm Ukrainas teātros

Lai Ukrainā esošais izrādes sastāvs nokļūtu līdz Rīgai, vispirms viņiem katram jānokļūst līdz Ukrainas pilsētai Ļvivai, no kuras visi kopā tālāk ceļos uz Latviju. Pārējie trupas dalībnieki atceļos no Vācijas, Polijas un Lietuvas, kā arī viens cilvēks trupai pievienosies tepat Rīgā. Kijivas Drāmas un komēdijas teātra trupas vadītāja Laura Vilcāne šobrīd strādā Dailes teātrī izrāžu vadītājas amatā un ir gandarīta, ka viņas teātris var viesoties tieši Dailē.

Laura Vilcāne, Kijivas Drāmas un komēdijas teātra trupas vadītāja, šobrīd Dailes teātra izrāžu vadītāja: “Esmu pateicīga Dailes teātrim, ka man ir iespēja būt teātrī tik smagā laikā un just atbalstu. Ar nepacietību gaidu savus kolēģus sveikus un veselus Rīgā, lai Dailes skatītājiem parādītu mums tik nozīmīgo izrādi. Sliktie ceļi. Vai paši tos izvēlamies? Vai ar kāda ļaunu nodomu mums jāizcīna savs ceļš, maksājot par to ar asinīm un zaudējumiem? Ja šis ceļš ir ceļš uz brīvību, tad daudz kas kļūst mazāk svarīgs. Taču, ejot šādu ceļu, mēs turpinām mīlēt, just līdzi, sapņot, cīnīties. Izvēloties šādu ceļu, esam laimīgi, lai arī cik paradoksāli tas skanētu.”