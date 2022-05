Trešdien ugunsnelaimēs Latvijā cietuši trīs cilvēki

Vakar ap plkst.18 glābēji saņēma izsaukumu uz Kāvu ielu Vecmīlgrāvī, kur no deviņstāvu dzīvojamās mājas sestā stāva dzīvokļa bija redzami dūmi. Notikuma vietā tika konstatēts, ka dzīvoklī deg sadzīves mantas desmit kvadrātmetru platībā.

Glābēji no piedūmotā dzīvokļa ar glābšanas masku palīdzību izglāba divus cilvēkus, no kuriem viens bija cietis un nodots mediķiem. Glābēji no ēkas kopumā evakuēja 12 cilvēkus, bet pirms VUGD ierašanās saviem spēkiem evakuējas 20 cilvēki.