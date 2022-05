Rīgas vicemērs: Piemineklis Pārdaugavā slavina arī kara noziegumus Ukrainā

"Latvieši ir tolerances radītāji. Mēs nekad nezinām, cik tālu paši esam kļuvuši par kolaborantiem šajā stāstā. Mums ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu sabiedrībā mēs nekādā veida neesam nevienu apdraudējuši, atšķirībā no vēsturiski citām pusēm. Mums ir ļoti augsta un spēcīga piemiņas kultūra. Ejiet uz kapiem, pieminiet! Nevajag stāstīt pasakas. Jūs, tieši tāpat kā mēs, nezinot savus kritušos, varam iet uz brāļu kapiem, arī citiem cilvēkiem ir savi ideoloģiskie brāļu kapi, dariet to, kopiet tos, lieciet tur ziedus. Tas, kas notiek 9.maijā, ir pilnīgi skaidrs! Tas vairs nav piemiņas jautājums. Tas ir impēriskas reliģiskas pielūgsmes jautājums," teica deputāte.

Arī viņa kolēģis Jakovs Pliners (LKS) uzskata, ka Rīgas domes deputāti nemaz neapzinās to, ka Putins no šāda domes lēmuma būs vien ieguvējs un būs sajūsmā par to. Viņš izteica bažas, ka pašlaik sabiedrībā virmo runas, ka pieminekļa nojaukšanas dēļ Putins varētu "ieiet" arī Latvijā. "Negribu un ceru, ka tas tā nenotiks, bet šādas runas apkārt ir," uzsvēra Pliners, papildinot, ka deputāti ar šādu lēmumu nodara ļaunumu Latvijai.