Zelenskis: Makrons rosinājis Ukrainai piekāpties Krievijai

Raidījuma vadītājs atgādināja par Makrona sarunām un vaicāja, kāda Krievijai varētu būt izeja no radušās situācijas.

Zelenskis atbildēja: "Mums Krievijai nav jāmeklē izejas, un Makrona kungs to velti dara. Viņam ir brīnišķīga pieredze - līdz Krievija pati negribēs, līdz neuzskatīs to par nepieciešamu, tā neko nemeklēs, nekādu izeju. Viņš gribēja gūt zināmus rezultātus ar starpniecību, viņš tos neguva - nedz no mūsu puses, nedz Krievijas."