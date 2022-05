Neredzamās automašīnu tehnoloģijas: dažas funkcijas kļūst par patīkamu atklājumu autovadītājiem

Dažās automašīnās ar šādām sistēmām radari ir diezgan labi redzami. Piemēram, Alfa Romeo tie ir integrēti priekšējā režģī, kamēr Seat radars atrodas zem priekšējās numura zīmes. Taču, ja šādas sistēmas slēpjas zem automašīnas emblēmas, tas nodrošina divas galvenās lietas. Pirmkārt, tie izskatās estētiski skaistāki. Otrkārt, ja modelim nav nevienas no šīm sistēmām, to neuzzinās tas, kas nemeklēs to.