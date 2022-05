Video ⟩ Ukrainas karš un 9.maijs: Daugavpils un Rīgas pieredzes radikāli atšķiras

Apdrošināšanas sabiedrības “Balta” Daugavpils birojā Imantas ielā “de facto” apliecināja, ka no viņu fasādes pirms dažām nedēļām tika nozagts Ukrainas karogs. Neraugoties uz pavadones brīdinājumiem, ka viņu par to varot iesēdināt, Vitālijs “de facto” kameras priekšā nekautrēdamies stāstīja par savu motivāciju: “Es biju uz futbola spēli, kur spēlēja Daugavpils komanda pret Rīgas komandu. Rīdzinieku fani sākumā bija par savu komandu, bet, kad tā ielaida otros vārtus, izvilka baltu baneri, uz kura bija pārsvītrots “Z” burts, un sāka kliegt: “Slava Ukrainai! Varoņiem slava!” Un par Putinu sāka klaigāt. Tas viss notika futbola spēlē. Pēc tam es braucu un redzu, ka ir izkārts Ukrainas karogs. Nu, a ko man darīt?”

Neilgajā laikā, kamēr “de facto” bija pie pie Daugavpils mūzikas skolas, vēl viens vīrietis paguva izteikt savu sašutumu par karogu un nodēvēja skolas direktoru par nacistu. Iespējams, šādas attieksmes dēļ Ukrainas karogu Daugavpilī ir tik maz un faktiski nav pie pašvaldības iestādēm, pieļauj Aivars Broks: “Tai pašā laikā – ja pilsēta uzreiz to Ukrainas karogu izliktu pie pašvaldības, ar to arī beigtos. Tur paklaigātu varbūt pāris cilvēciņu un tad arī saprastu, kas ir kas. (..) Tā kopējā noskaņa tomēr tāda, ka cilvēki baidās vienkārši kaut ko pateikt, kaut ko izdarīt...”

Vaicāts, vai kaut ko pateikt baidās visas puses, Broks atzīst: “Man diemžēl jāpasaka laikam godīgi, ka no abām pusēm baidās. Ja nebaidītos arī no tās normālās puses, tad arī cilvēku spriestu un droši ietu un runātu par to. Galvenais, to pašu karogu arī uzkārtu. Bet mēs redzam, ka ir tikai četri karogi visā pilsētā. Jā, tā puse, kura agresīvā, baidās, jo tagad seko sodi un ir visādas izmaiņas administratīvajā un Krimināllikumā, bet tā otra puse baidās, jo viņi dzīvo starp šiem cilvēkiem. Kamēr klusu neviens neko nerunā, it kā viss ir ļoti labi, mēs sakām. Bet tikko, teiksim, manā gadījumā, tu izdari kādu rīcību, tā tev uzreiz skrien virsū.”