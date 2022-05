Kariņš aicina NA un AP nekavēties ar lēmumiem par jaunu ministru izvirzīšanu

Jau ziņots, ka Nacionālās apvienības (NA) veiktā "šantāžas mēģinājuma" dēļ Ministru prezidents Krišjānis Kariņš (JV) ir nolēmis prasīt Vitenberga demisiju. NA varēs izvirzīt jaunu kandidātu ekonomikas ministra amatam. Vienlaikus gan Kariņš pieļauj iespēju NA pašai lemt par to, kuru no saviem ministriem nomainīt. Premjers skaidroja, ka Vitenbergs patlaban demisijai ticis izvēlēts kā "jaunākais" NA ministrs.

No Kariņa paustā secināms, ka viņš šantāžu saskata NA aicinājumā prasīt nu jau no amata atkāpušās iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) demisiju, pretējā gadījumā NA solot aiziet no valdības.