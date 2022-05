Dzērumā izraisītas sadursmes rezultātā mašīna paliek bez priekšējā riteņa

Vieglais Audi, no kura atdalījās priekšējais ritenis, apstājās šķērsām Ulmaņa gatves kreisajā joslā. Tieši šis auto, proti, tā vadītājs pamanījās izraisīt spraigo avāriju, lielā āturmā taranējot plūsmā braucošu Volkswagen. Pie tumši zilā taksomerta stūres sēdēja Leonīds, vīrietis brauca Jūrmalas virzienā.

FOTO: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

"Es braucu vidējā joslā, ar ātrumu 90, varbūt 93 vai 95 kilometri stundā. Es kā pieredzējis braucējs regulāri atskatījos spoguļos uz aizmugurē notiekošo. Neviena nekur nebija. Pēkšņi pārādījās Audi, redzēju, ka tas strauji tuvojas. Tas brauca kreisajā joslā. Viņš ieslēdza kreiso pagrieziena rādītāju. Acīmredzot, no tā, ka bija iedzēris, neaprēķināja un uzsita manu mašīnu no aizmugures. Respektīvi mani no tā trieciena sāka griezt mašīnu, ar ”purnu” pret betona malu. Apgrieza dažas reizes, tā es apstājos," TV3 raidījumam Degpunktā stāsta taksometra vadītājs Leonīds.