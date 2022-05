Pirmie iespaidi: ekonomiskais Dacia Sandero Stepway ECO-G 100

Dacia Sandero ir populārākais zīmola modelis, kas visā pasaulē pārdots jau vairāk nekā 1,7 miljonos eksemplāru. Bet pērn no 537 095 pārdotiem Dacia automobiļiem 226 825 bija tieši Sandero. Skaitļi runā paši par sevi, un tie parāda, ka šīs saimes automašīnas pērk. Kāpēc pērk? To lūkoju noskaidrot, dodoties pie Dacia dīlera Norde, kur saņēmu jauno Stepway modeli 100 zirgspēku ECO-G versijā, kas prot pārtikt kā no benzīna, tā arī LPG.