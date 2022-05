Līvānos policija sāk kriminālprocesus par atbalsta paušanu Krievijas karam pret Ukrainu

17.maijā Preiļu iecirknis saņēma informāciju par to, ka kāds vīrietis no ēkas Līvānos ir norāvis Ukrainas atbalstam novietoto karogu un to sabojājis. Vīrietis uzvedies agresīvi un traucējis sabiedrisko kārtību. Pēc video novērošanas kameru ierakstu analīzes, likumsargiem izdevies minēto personu identificēt, pēc kā vīrietis tika aizturēts.