Vingrošana un speciāli pielāgoti vingrojumi pretsāpju terapijai

• Apgulieties uz grīdas, izmantojot paklājiņu. Kājas jāpaceļ 90 grādu leņķī, uzliekot uz dīvāna, krēsla vai sola. Kājām no papēžiem līdz ceļgaliem jābūt pilnībā atbalstītām. Šī ir tieši tāda pati poza, it kā sēdētu krēslā, tikai apgrieztā veidā - atšķirība tā, ka slodze no mugurkaula ir pilnībā noņemta un tas atslābinās.