Pieci interesanti fakti, ko nezināji par Alfa Romeo

"Alfa Romeo" logotipā ir iekļautas divas heraldikas zīmes, kas tradicionāli ir saistītas ar tā dzimto pusi – Milānu: sarkanais krusts no Milānas emblēmas. Tajā redzama arī odze jeb “biscione” – liela zāles čūska, kas aprij cilvēku, atvasināta no Viskonti lordijas nama ģerboņa 14. gadsimtā. Logotipu, kādu mēs to pazīstam šodien, 1910. gadā izstrādāja jauns itāļu rasētājs no "A.L.F.A." kompānijas Romano Kataneo (Romano Cattaneo).