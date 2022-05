Koalīcijas deputātu vidū nav vienprātības par Civilās savienības likumprojekta turpmāko virzību

Krišjānis Feldmans (K) un Inese Lībiņa-Egnere (JV) pauda pārliecību, ka Civilās savienības likumprojekts tiks izskatīts nākamajā Saeimas sēdē, kas paredzēta ceturtdien, 2.jūnijā. Deputāti sacīja, ka neesot pamata uzskatīt, ka Nacionālās apvienības iesniegtais aicinājums izslēgt likumprojektu no darba kārtības šīs nedēļas sēdē mainīs tā turpmāko izskatīšanu.

Edvīns Šnore (NA) sacīja, ka versijas par Civilās savienības likumprojekta turpmāko virzības gaitu esot dažādas - spēkā esot rosinājumi to 14.Saeimai, šim parlamentam to neizskatot. Deputāts pieļauj arī iespēju, ka likumprojekts var netikt izskatīts vispār - tas esot atkarīgs no spēku samēra nākamajā Saeimā.