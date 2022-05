Luksofors arī remontdarbu zonā ir luksofors un tā signālus nedrīkst ignorēt

Visvairāk reversās kustības posmu ir uz reģionālajiem autoceļiem. Rīga-Ērgļi (P4) posmā no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem ir līdz septiņiem luksoforu posmiem, seši pagaidu luksofori ir uz autoceļa Smiltene-Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei, kā arī uz autoceļa Butnāri–Saldus–Ezere (P105) no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai, bet četri – autoceļa Pļaviņas–Madona–Gulbene (P37) posmā no Madonas līdz Dzelzavai.