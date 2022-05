Foto ⟩ Fado mūzikas zvaigznes noslēdz Liepājas koncertzāles pavasara sezonu

Sara Korrēja, uzrunājot klausītājus, no atskaņotajām dziesmām īpaši izcēla "Porquê Do Fado", kas tiešā tulkojumā nozīmē "Kāpēc fado". Pirms dziesmas izpildīšanas Sara atklāja: "Fado ir mana dvēsele, mana āda." Šajā dziesmā dziedātāja atklāja savas sajūtas par fado un to, kādēļ starp viņas dzīvi un šo mūzikas žanru var likt vienādības zīmi.