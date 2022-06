Kas jāņem vērā, dodoties uz ārzemēm ar automašīnu

Kā rāda Balta pieredze, ceļojot ar automašīnu, lielākoties cilvēki iekļūst ceļu satiksmes negadījumos, kur parasti diemžēl cieš vairākas personas. Atkarībā no avārijas smaguma un situācijas cietušajiem mēdz būt vajadzīga medicīniskā palīdzība, transportēšana (t. sk. gaisa transports) un repatriācija, bet pārējiem – tā saucamā sadzīves palīdzība, lai nokļūtu līdz tuvākajai viesnīcai, kur atvilkt elpu un saprast, kā rīkoties tālāk. “Ir gadījumi, kad klienti turpina ākto ceļojumu atbilstoši saviem plāniem, bet ir arī tādi, kuros nākas transportēt cilvēkus uz mājām. Ja ceļojuma laikā bērns paliek bez uzraudzības, arī tad apdrošinātājs sniedz visu nepieciešamo palīdzību, lai nogādātu bērnu uz mājām, drošībā,” stāsta Kristaps Liecinieks.

Bieži dažādas likstas piemeklē ceļotāju personīgās mantas, jo zādzības no auto tūristu iecienītajos galamērķos ir ļoti izplatītas un garnadžu rokās var nonākt gan dokumenti, gan bagāža. Tāpēc personīgās mantas nevajadzētu atstāt redzamās un viegli pieejamās vietās, jo īpaši auto salonā, bet, ja bagāžā ir velosipēds, to pa nakti vajadzētu novietot apsargājamā vietā. Par jebkurām zādzībām nekavējoties ir jāziņo vietējai policijai. “Protams, ceļojuma apdrošināšana ir būtisks atspaids sirdsmieram un arī maciņam, ja gadās piedzīvot kādu nepatīkamu starpgadījumu. Jārēķinās, ka svešā valstī un nereti ar valodas barjeru cilvēks ārkārtējās situācijās var viegli apjukt, tāpēc lieti noderēs profesionāļa atbalsts,” atgādina Balta eksperts.

Neaizmirstiet par dokumentiem. Līdzi ņemamo dokumentu klāsts, pārvietojoties ar auto Latvijā un ārzemēs, būtiski atšķiras. Neaizmirstiet vadītāja apliecību, auto reģistrācijas apliecību un OCTA polisi. Ja ceļojums sākas Latvijā, bet plānojat nomāt auto ārzemēs, neaizmirstiet līdz ar ceļojumu apdrošināšanas polisi iegādāties nomas auto pašriska apdrošināšanu. Ja plānojat doties ārpus Eiropas Savienības, noskaidrojiet, vai jums ir nepieciešama civiltiesiskās atbildības apdrošināšana un kur to var iegādāties. Kaut arī Krievija un Baltkrievija šobrīd nav populāri galamērķi un Ārlietu ministrija turp doties neiesaka, ja tomēr jums ir neatliekami jāceļo uz kādu no šīm valstīm, ņemiet vērā, ka tās šobrīd ir izstāšanās procesā no Zaļo karšu konvencijas un nav iespējams paredzēt, kādi būs robežas šķērsošanas noteikumi attiecībā uz apdrošināšanu. Iespējams, uz robežas var nākties iegādāties tieši šo valstu apdrošinātāju izdotu civiltiesiskās apdrošināšanas polisi.