€6 miljoni noderēs kam citam - Lietuva Ukrainai paredzēto "Bayraktar" no Turcijas saņems dāvanā

Viņš norādīja, ka no cilvēku saziedotajiem līdzekļiem 1,5 miljoni eiro tiks nodoti Lietuvas Aizsardzības ministrijai, kura iegādāsies visu nepieciešamo bezpilota lidaparāta pilnīgai aprīkošanai.

Viņam zināms, ka Ukrainai paredzētais "Bayraktar" būs gatavs trīs nedēļu laikā, no Turcijas to piegādās Lietuvas Gaisa spēki, kuri pēc tam to nodos Ukrainai.