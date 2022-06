Politiķi uz autobusiem, afišām un dzērieniem: triki pirms vēlēšanu aģitācijas perioda

Likumā oficiāli noteikts, ka vēlēšanu kandidāti vai cilvēki, kas publiski paziņojuši par dalību kādā partijā, vadīt raidījumus vai gatavot tiem komentārus nevar 60 dienas līdz vēlēšanām – tas sakrīt ar kandidātu sarakstu iesniegšanas brīdi. Bet kopš 4. jūnija ir aizliegta administratīvo resursu izmantošana. Tas nozīmē, ka priekšvēlēšanu aģitācijai nevar izmantot valsts un pašvaldības institūciju naudu, mantu un darbiniekus. No KNAB prezentācijas valsts iestādēm izriet, ka šajā periodā iestāžu publicitātē nebūtu jāizceļ kandidāti vai personas, kas asociējas ar partiju. Piemēram, pasniegtā informācija nebūtu jāpapildina ar deputāta kandidāta fotoattēlu vai informācija jāpasniedz šīs personas vārdā.

Pēdējās dienās pirms aģitācijas perioda sākuma “de facto” konstatēja dažus piemērus, kas formāli nav likuma pārkāpumi, taču varētu radīt jautājumus par likuma gara ievērošanu. Piemēram, aizsardzības ministrs Artis Pabriks (A/P) bija galvenais runātājs Latvijas armijas publicētajā video par mācību “Namejs 2022” pavasara posma lauka taktiskā vingrinājuma noslēgumu. Vai līdzīgi video varētu parādīties arī vasarā? Pabriks to neizslēdz: “Ir dažādi līmeņi, par ko ir jārunā, jo lielā mērā tā visa ir politika. Un par politiku runā politiķi nevis seržanti. Un ja mēs runājam, piemēram, par NATO samitu, kas tūlīt būs, vai par kaut ko citu – tad mums, ko, aizsardzības ministram par NATO samitu neizteikties tikai tāpēc, ka vēlēšanas būs?”

Savukārt labklājības ministra Gata Eglīša (Konservatīvie) bilde ar viņa vārdā pausto pateicību ģimenēm un sociālajiem darbiniekiem pirms nedēļas bija uz stenda goda vietā Bērnu dienas festivālā Rīgā. Pasākumu rīkoja Labklājības ministrija sadarbībā ar vecāku organizāciju “Mammamuntetiem.lv”, un ministra bilde bijusi organizācijas ideja. Eglītis pats pasākumā nepiedalījās, jo bija komandējumā, bet par bildi esot uzzinājis festivāla dienā: “Ja tur ir kādi pārkāpumi, lai KNAB to vērtē. Bet es domāju, ka šajā gadījumā te nav nekāda veida pārkāpumi, un, kā es teicu, es novērtēju šo asociāciju darbu, ikdienas darbu un to, ka viņi novērtē arī manu darbu.”

Nākamnedēļ situācija būs mainījusies, jo ministriju komunikācijas nodaļu darbinieki par visiem ierobežojumiem esot labi informēti, pārliecināts Eglītis. Līdz ar to ministru bildes no šādiem publicitātes materiāliem varētu pazust.

Neparastāks gadījums ir ar Rīgas domnieku no “Saskaņas” Andri Morozovu, kas šobrīd pieteikts kā partijas Zemgales saraksta līderis Saeimas vēlēšanās. Jau vairāk nekā gadu Iļģuciema alus darītava jeb SIA “ILGEZEEM” ražo un tirgo iesala dzērienu “Latviešu kola”. Tam ir trīs veidu etiķetes – uz vienas no tām redzama smaidīga Morozova bilde, kurai blakus rakstīts vārds Andris. Līdzīgā pozā Morozovs pirms dažiem gadiem bija nobildējies savai Eiropas parlamenta vēlēšanu kampaņai.

Politiķis neesot atteicis, jo atbalstot Latvijas ražotājus. Maksāts par to neesot ne no vienas puses. To apstiprina arī Iļģuciema alus darītavas mārketinga vadītājs Rihards Jablokovs, kurš gan neuzskata, ka tagad vēlēšanu dēļ etiķetes būtu jāmaina: “Absolūti neinteresē ne viņa tur orientācija, ne reliģija... Tas ir vienkārši tēls. Smaidīgs cilvēks, smaidīga meitene un vēl viena smaidīga meitene. Un, ja es rīt redzu līdzīgu, tas neko vispār nenozīmē. Maza bildīte, “absoļutna” vienalga pilnībā.”