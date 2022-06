Ko atbalstīt inflācijas apstākļos? Triecientempos liek izstrādāt pamatus mērķētai pabalstu sistēmai

Premjers Krišjānis Kariņš (JV) nespējā to paveikt vaino iesīkstējušo sistēmu. Latvijas Radio raidījumā “Krustpunktā” 19. maijā viņš sacīja: “Tas, kas mani neapmierina, ir, ka mūsu Labklājības ministrija, tā ir varbūt sistēmiska vaina, šobrīd es vēl varbūt neeju tik tālu līdz politiķim, mēs nespējam valstī aprēķināt vai noteikt, kā aprēķināt ienākumu uz mājsaimniecības iedzīvotāju. (..) Un tā jau ir tā grūtība, ka šajos apstākļos nav tādas sistēmas, nav tāda domāšana un es pat atļaušos teikt, ka mūsu koalīcijā nav pat vienprātības, ka mērķēti pabalsti ir tas pareizais virziens.” K.Kariņš apgalvo, ka pats par to iestājies jau sen. Tiesa, šīs gada sākumā, kad lēma par līdzšinējo atbalstu, pat viņa partijas biedrs, finanšu ministrs Jānis Reirs intervijā raidījumam “de facto” piekrita vispārējai pieejai atbalsta maksājumiem, jo no cenu celšanās cieš ne tikai trūcīgākie.