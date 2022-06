Kas par "putnu" ir neparastais franču limuzīns Citroen C5 X?

Daudz svarīgāk ir tas, ka C5X durvis nevis nosedz slieksni, bet pat aptver to no apakšas, kur uzstādīta papildus blīve. Durvis varēja vērties plašāk, taču par laimi tās ir garas.

Bet no otras puses, lakotais vidus ir norāde uz Citroen limuzīnu pagātni, kad tiem bija stūre ar vienu vienīgu spieķi.

Nu gan Citroen iznācis kas patiešām neredzēts. C5 X ir liels, plašs, komfortabls, brīžiem pat pārāk komfortabls automobilis. Tas varēja būt lētāks, bet mūsdienās visas mašīnas ir dārgākas. Braucot ar to, neatstāj doma, ka šis Citroen nu gan varētu būt elektrisks. Tam piestāvētu būt elektromobilim. Pa pusei elektrisku to var dabūt kā PHEV. Latvijā tā pagaidām ir tikai teorija. Informācija Andre Motors mājaslapā liecina, ka Citroen C5 X pie mums var iegādāties ar parastiem benzīna dzinējiem un astoņātrumu automātu.

Kā tad ir? Vai C5X ir krosovers vai nav? Citroen mums saka, ka ir. No vienas puses, klīrenss ir lielāks un melnas plastmasas mala. Bet, no otras puses, nav nedz pilnpiedziņas, ne tādu braukšanas režīmu. Domāju, ka varam palikt pie kompromisa. Citroen C5 X ir kaut kas ļoti līdzīgs Volvo XC, ar to vien atšķirību, kas tas nav vagons un bez AWD.