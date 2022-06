Baltijas čempionātā enduro Madonā startē vairāk kā 130 dalībnieki

Sarunā ar Edgaru Siliņu (“Motosports Racing Team”) viņš atzina, ka šķitis, ka trasē būs daudz dubļu, jo iepriekšējās dienās Madonā pamatīgi lija lietus. “Izstaigājot abus ātruma testus, trase bija perfektā stāvoklī. Man patika abi. Enduro tests bija līdzīgs kā pērn, tāpēc tajā jau no paša sākuma jutos brīvi. Pieļāvu dažas kļūdas, arī pēdēja aplī, neuzmanības dēļ, bija nogurums, kritu un zaudēju sekundes. Otrs tests bija smilšu karjers, tur bija akmeņi, meža daļa, elektrolīnija. Arī šajā testā jutos labi un to izbaudīju. Pārbraucieni bija izbraukāti, un jaunas, gludas vietas bija grūti atrast,” stāsta Edgars Siliņš. Šoreiz viņš bija patīkami pārsteigts par lielo konkurenci. “Tā bija no visas Baltijas un Skandināvijas, novēlu, lai tā ir arī turpmākajos posmos. Bija sīvas cīņas līdz pat motokrosam. Krosā padevās izcils starts, aizbraucu kā pirmais un lielāko sacensības daļu noturēju savu līdera pozīciju. Uz beigām bija nogurums, tāpēc samazināju tempu. Sāku pa apli apdzīt citus braucējus, veidojās putekļu mākoņi, tāpēc bija jābrauc daudz uzmanīgāk. Kopumā divu dienu sacensības izdevās ļoti labi,” tā Edgars Siliņš.