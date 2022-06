Ukraina grib iegādāties pretraķešu aizsardzības sistēmu "Dzelzs kupols"

"Pagājušajā nedēļā, kā man precīzi zināms, amerikāņi deva atļauju nodot pretšāviņu raķetes no Vācijas Ukrainai, bet Izraēla pateica "nē"," sacīja Kornijčuks, piebilstot, ka Berlīne gribēja īstenot šo nodošanu.

"Izraēla vairs nav koncentrējusies uz karu. Ukraina praktiski pilnībā ir pazudusi no Izraēlas preses, tātad kara vairs nav," viņš uzsvēra.

"Es gribu, lai Izraēlas valdība izietu no savas komforta zonas un atgrieztos pie realitātes," teica Kornijčuks. "Mums ir vajadzīga Izraēlas palīdzība. Es ar to domāju, ka mums ir vajadzīgs militāri tehniskais atbalsts; mums ir vajadzīgs "Dzelzs kupols' ... kas ļaus mums izglābt mūsu mierīgās sievietes un bērnus no Krievijas raķešu apšaudēm mūsu teritorijā," uzsvēra Kornijčuks.