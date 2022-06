Pirmie iespaidi: Škoda Karoq SportLine

Karoq uzlabotā versija un tajā pilnveidots itin viss – sākot no dizaina un beidzot ar gaitas īpašībām.

To visu tad arī lūkoju apkopot šajā materiālā.

Jaunā Škoda Karoq buklets sākas ar vārdiem “Neuzkrītoši izcils”. Trāpīgāku saukli izvēlēties būtu grūti, jo ārējā dizainā tik tiešām nekādu revolucionāru izmaiņu nav noticis un tās pamanāmas kļūst vien tad, ja kāds zinātājs ar pirkstu parāda, ka lukturi kļuvuši nedaudz šaurāki, nedaudz mainījusies ir bampera forma un tā galos ir parādījušās nebijušas atveres, kas uzlabo aerodinamiku. Tās uzlabo akustisko komfortu un arī samazina degvielas patēriņu. Cik nu tur liels patēriņa samazinājums iespējams, tomēr jāatceras, kas, piemēram, elektroauto pasaulē aerodinamika ir viens no svarīgākajiem parametriem, no kā var būt atkarīgs, vai aizriposi līdz rozetei mājās vai paliksi pusceļā.

Jaunā Karoq gadījumā aerodinamikai nav tik izšķiroša nozīme, jo tas aizvien patērē degvielu un ir viegli prognozēt, cik tālu ar to varēs aizbraukt gan ziemā, gan vasarā. Bet nevar noliegt, ka trijstūra formas atveres bamperā un jaunie lukturi, kas neatkarīgi no izvēlētās aprīkojuma komplektācijas būs ar LED diodēm, bet greznākajos Karoq no augstākajiem plauktiem ar adaptīvajiem LED matricas elementiem, piešķir automobilim modernāku skatienu.