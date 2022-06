Nākamās paaudzes Goodyear bezgaisa riepām nevajadzēs apkopi

Bezgaisa riepa ir jebkura riepa, kam netiek izmantots gaiss. Goodyear bezgaisa riepas tiek izgatavotas no trīs elementiem: ārējā gredzena (ieskaitot protektoru), savienojošā tīkla un diska. Savienojošais tīkls ir tas, kas rada atšķirību starp bezgaisa un gaisa riepām – savienojošais tīkls kopā ar ārējo gredzenu spēj noturēt transportlīdzekļa svaru, kā arī nodrošina, ka riepas forma un izmērs pilnībā atbilst transportlīdzeklim.

“Bezgaisa riepai ir īpaša inženierijas uzbūve – vilciena ritenis arī ir bez gaisa, bet tas ir ražots no tērauda un ir ļoti smags. Savukārt mēs esam izstrādājuši īpašu arhitektūru, kas ļauj riepu nospriegot un pievienot transportlīdzeklim, līdz ar to tiek iegūta tā pati mīkstā un paklausīgā sajūta, kāda ir ar gaisu pildītām riepām,” stāsta Goodyear vecākais programmu vadītājs bezgaisa riepu jomā Maikls Račita (Michael Rachita).

Šīs inovācijas dzinējspēks ir Goodyear vīzija par ilgtspējīgu nākotni. Diemžēl nereti gaisa riepas tiek izņemtas no ekspluatācijas agrīnā posmā to pārduršanas vai citu problēmu dēļ, jo, piemēram, gaisa spiediens netiek pareizi uzturēts. Tomēr ar bezgaisa riepām nav šādu problēmu, līdz ar to tiek samazināts atkritumu daudzums, kas saistīts ar riepām. Riepas, kas pildītas ar gaisu, tuvākajā laikā nekur nepazudīs, bet bezgaisa modelis piedāvā virkni jaunu iespēju. Tas ietaupa laiku, kā arī palielina veiktspēju un komfortu.