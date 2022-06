Vairāk nekā 80 valsts ceļu posmos turpinās būvdarbi

Būvdarbu posmā uz Ventspils šosejas (A10) no Kūdras līdz Smārdes pagriezienam būvdarbu dēļ turpinās plaši satiksmes ierobežojumi, tāpēc ieteicams izmantot alternatīvo maršrutu pa Liepājas šoseju (A9).

Īpaši pacietīgiem jābūt arī tiem, kuri dosies pa autoceļu Rīga-Ērgļi (P4), kur no Rīgas apvedceļa (A5) līdz pagriezienam uz Tīnūžiem ceļā vajadzēs stundu un 40 minūtes. Šo posmu ieteicams apbraukt pa autoceļu Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) un Ulbroka-Ogre (P5).

Pusotru stundu ceļā nāksies pavadīt no Kursīšiem līdz Lietuvas robežai pa autoceļu Butnāri-Saldus-Ezere (P105), bet ar stundu jārēķinās ceļa Smiltene-Gulbene (P27) posmā no pagrieziena uz Ranku līdz Gulbenei un ceļa Limbaži-Salacgrīva (P12) posmā no Korģenes līdz Vecsalacai.