41% Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka lielākā problēma, izmantojot skrejriteņus, riteņus un monoratus, ir neuzmanība

Katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs vismaz reizi mēnesī izmanto kādu no mikromobilitātes rīkiem (velosipēdu, skrejriteni, vienratu u.c.), lai pārvietotos no punkta A uz punktu B, bet vēl 15% lieto tos kā izklaidi, liecina VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) un pētījumu aģentūras Norstat aptaujas dati.* Savukārt jauniešu vidū mikromobilitātes rīkus lieto gandrīz 2/3 aptaujāto. Tāpat kā autovadītāju gadījumā, par vienu no lielākajām problēmām, kas saistītas ar mikromobilitātes rīku izmantošanu, Latvijas iedzīvotāji uzskata pārāk ātru braukšanu un neuzmanību.