Latvijas iedzīvotāju aknu veselība strauji pasliktinās. Ko iesākt?

Ikdienas praksē arvien biežāk izmeklējumos atklājas steatoze vai hepatoze - aknu aptaukošanās. Smagākā formā tā var izraisīt aknu iekaisumu jeb hepatītu," pastāstīja gastroenterologs Hosams Abu Meri. Šāds stāvoklis nākotnē draud ar cirozi un aknu mazspēju, kad to funkcijas tiek ievērojami traucētas, parādās dzelte un problēmas ar asins recēšanu.

Ceturtkārt, dažādas aknu infekcijas, tostarp hepatīts A, B, C, ir izplatītas visā pasaulē. "Īpaši hepatīts C var pāriet arī hroniskā formā, kad pacients ir nēsātājs, bet par to pat nezina. Par aknu bojājumu viņš var uzzināt pēkšņi, kad parādās tā dēvētā kompensējošā ciroze. Ar vīrushepatītu tāpat var saslimt, saskaroties ar asinīm vai citiem ķermeņa šķidrumiem, piemēram, tetovēšanas procesā vai dzimumceļā. Tāpēc ieteiktu apmeklēt tikai sertificētus tetovēšanas salonus, nekādā gadījumā ne apšaubāmas vietas," brīdina Abu Meri.