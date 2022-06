Rīgā bezpajumtniekiem mēģinās nodrošināt īres dzīvokļus

Rīgas pašvaldība 2021./2022.gada ziemā patversmēs nodrošināja līdz 862 pieejamām vietām, kas bija par 102 vietām vairāk nekā iepriekšējā ziemā. Vidējais patversmju klientu skaits bija 706 personas dienā, līdz ar to vietu nodrošinājums bija pietiekams Līdz ar to, var secināt, ka patversmēs/naktspatversmēs tika nodrošināts nepieciešamais vietu skaits. Kopumā Rīgas patversmē un līgumorganizāciju naktspatversmēs kopējais vietu skaits ir līdz 1087 vietām dienā.

Visvairāk - 29% personu ir vecumā no 51 līdz 61 gadiem, 22% - vecumā no 41 līdz 50 gadiem, 17% - vecumā no 62 līdz 70 gadiem un 16% - vecumā no 31 līdz 40 gadiem, savukārt 8% personu ir vairāk par 71 gadu.