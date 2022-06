Sarunu festivāla "Lampa" direktore: Dzīve demokrātijā

Lai arī kā to negribētos atzīt, nosacītā stabilitāte, kādā esam dzīvojuši pēdējās desmitgadēs, ir zudusi, un mums jāpieņem, ka atgriešanās iepriekšējā “normalitātē” nebūs iespējama. Tagadnes un nākotnes jautājumi, kas cilvēkiem jārisina, ir lieli, mainīgi, sarežģīti un neparedzami.

Mums ir jāpieņem, ka dzīvot demokrātijā ir nepārprotami grūti. Informatīvā telpa čum un mudž no daudziem dažādiem pretrunīgiem viedokļiem un idejām, kā rezultātā dienas beigās jūtamies noguruši no šīs viedokļu daudzveidības. Sadzīvot ar viedokļiem un uzskatiem, kas mēdz nepatikt, kaitināt vai pat šķist nepieņemami, vispār liekas “neiespējamā misija”. Taču te nav runa par to, ka demokrātijā viss ir pieļaujams. Naida runa, agresija, aicinājumi uz vardarbību nav viedoklis, bet gan sodāma rīcība.