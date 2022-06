Kāpēc Mazda iet pret straumi, palielinot dzinējus

Kā lielas slodzes piemēru Guntars min kurjeru transportu. Ar to brauc galvenokārt pa pilsētu un ieslēdz-izslēdz 20-50 reizes dienā, tāpēc dzinējs to vien dara, kā ar pavisam īsiem starplaikiem visu dienu startē no nulles. Protams, tādā režīmā detaļas nodilst ātrāk. "Ar šādu ekspluatācijas scenāriju eļļa būtu jāmaina divreiz biežāk, nekā iesaka ražotājs, jo eļļošanas efektivitāte samazinās daudz ātrāk, nekā braucot pastāvīgā ātrumā pa šoseju," skaidro Profi Latvija redaktors.