Dumpja auto, ar ko ASV latvieši par neatkarību cīnījās

Viens no tautiešu politiskā aktīvisma simboliem ir Jura Bļodnieka Plymouth Valiant spēkrats – apkrāsots ar pretpadomju saukļiem, apdauzīts un lepni nesis protesta ziņojumus 15 gadu garumā.

Juris šo auto modeli izvēlējies, jo tas bijis lēts un izturīgs, un laika gaitā no vienkārša braucamrīka tas kļuvis par pretpadomju protesta mašīnu. Lai arī tā ir sakritība, ka pārliekot burtus, no Valiant var izveidot Latvietis, šo auto un stāstu par Latvijas okupāciju skaidri zinājusi lielākā daļa Ņūdžersijas policistu. Auto bijis daļa no ASV latviešu drosmīgajām protesta akcijām, kas pievērsa pasaules un mediju uzmanību Latvijai.