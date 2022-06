Pētām: vai Jāņu nakts rituāli patiešām vairo auglību?

Patiesībā: Dziedāšana un dejošana ir cieši saistīta ar cilvēka auglības veselības veicināšanu. Lai labi varētu dziedāt, nepieciešams pareizi elpot ar diafragmu, kā rezultātā tiek trenēta diafragma un uzlabojas asinsrite mazajā iegurnī. Arī dejošana ir rūpes par mazo iegurni, tā muskulatūru un asinsriti. Tas ir ļoti svarīgi reproduktīvās sistēmas orgānu apasiņošanai, un līdz ar to pilnvērtīgai to funkcionēšanai. Un, tā kā dziedāšana un dejošana, un pozitīva domāšana vēl sekmē arī t.s. laimes hormona endorfīna veidošanos, tad, raugoties no cilvēka auglības veselības viedokļa, šī Jāņu tradīcija ir ļoti ieteicama visiem, kuri plāno bērna ieņemšanu.