200 kilometri ar vienu uzlādi: tas ir daudz vai maz?

Viens no pirmajiem masveidā ražotajiem elektroauto – pirmās paaudzes Nissan Leaf – bieži tika kritizēts par to, ka maksimālais nobraukums ar pilnu uzlādi tam ir aptuveni 150 km. Laika gaitā šis parametrs ir kļuvis par vienu no būtiskākajiem elektromobiļu vērtēšanas kritērijiem un ieroci ražotāju konkurences cīņā. Piemēram, Tesla Model 3 Long Range tagad ar vienu uzlādi var veikt vairāk nekā 600 km (saskaņā ar WLTP), kas to padara par vienu no spējīgākajiem modeļiem tirgū.