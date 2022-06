Ekonomikas ministre Indriksone piedalās ES enerģētikas ministru sanāksmē

Indriksone norāda, ka šajā kontekstā patēriņa mazināšanai ir parādījusies jauna, būtiska dimensija. Līdz ar to direktīvu grozījumi ir viens no elementiem, kas palīdzēs mazināt atkarību no importētiem fosiliem energoresursiem, kā arī veicinās atjaunojamo energoresursu izmantošanu un investīciju piesaisti.